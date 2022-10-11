Таллин, 11 октября 2022, 14:12 — REGNUM В парламент Эстонии поступил проект резолюции, предлагающей признать Россию страной-спонсором терроризма, сообщают 11 октября местные СМИ.
Документ предлагает выступить с резким осуждением действий России на территории бывш. УССР, а также признать Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма. Ещё одним пунктом резолюции может стать предложение о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН.
Вероятность одобрения резолюции высока, поскольку проект передали 85 депутатов парламента из 101.