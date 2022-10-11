Таллин, 11 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В парламент Эстонии поступил проект резолюции, предлагающей признать Россию страной — спонсором терроризма, сообщают 11 октября местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Документ предлагает выступить с резким осуждением действий России на территории бывш. УССР, а также признать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма. Ещё одним пунктом резолюции может стать предложение о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН.

Вероятность одобрения резолюции высока, поскольку проект передали 85 депутатов парламента из 101.