Москва, 11 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Россия рассматривает возможность отмены экспортной квоты на зерно, которая вводится во второй половине сельхозгода, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

«Урожай большой, поэтому, в принципе, наверное, да, предпосылки к тому, чтобы вводить какие-то количественные ограничения сейчас отсутствуют», — сказала Абрамченко.

Экспортная квота рассчитывается исходя из баланса зерновых и распределяется по историческому принципу. Она вводится ежегодно с 15 февраля по 30 июня.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме считают актуальным обновление правительством России стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года.