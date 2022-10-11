Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM Министерство здравоохранения Свердловской области предоставит субсидии больницам региона, отправившим медиков на территории б. УССР. Приказ о компенсации расходов опубликован на сайте правовой информации области.

Медики Mzso.info

Согласно документу, компенсацию определят в зависимости от нескольких факторов. В частности, она будет зависеть от численности сотрудников медучреждения, отправленных на территории б. УССР и срока поездки. Для получения субсидии необходимо предоставить пояснительную записку в министерство здравоохранения региона с обоснованием расходов, а также справку, подтверждающую отсутствие долгов по налогам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, медики Свердловской области отправились в Донбасс для помощи коллегам из Макеевки. Напомним, по результатам состоявшихся в сентябре референдумов Запорожская, Херсонская области, а также ДНР и ЛНР воссоединились с Россией.