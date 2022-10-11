Москва, 11 октября 2022, 14:11 — REGNUM Западные страны дебилизирует общественное мнение информацией по ситуации на территории б. УССР, чтобы оправдать свою русофобскую политику. Об этом 11 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр также добавил, что странами Запада посылаются косвенные и прямые сигналы таким странам, как Китай и Индия: «Смотрите, вы зря дружите с Россией, потому что ее дни сочтены».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Соединённые Штаты давно участвуют в конфликте на территории бывш. УССР.
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