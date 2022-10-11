Москва, 11 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Западные страны дебилизирует общественное мнение информацией по ситуации на территории б. УССР, чтобы оправдать свою русофобскую политику. Об этом 11 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Они ударились во все тяжкие, без преувеличения. Ложь за ложью громоздят для того, чтобы одурачивать, оболванивать, дебилизировать своё общественнее мнение, которое будет заточено против России, а затем, ссылаясь на это же самое сформированное ими общественное мнение, объяснять свою русофобскую политику и необходимость для дальнейшего продвижения и активизации», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Министр также добавил, что странами Запада посылаются косвенные и прямые сигналы таким странам, как Китай и Индия: «Смотрите, вы зря дружите с Россией, потому что ее дни сочтены».

«Это, конечно, печальная характеристика», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Соединённые Штаты давно участвуют в конфликте на территории бывш. УССР.

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