Сеул, 11 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. КНДР может совершить провокацию, подобную обстрелу пограничного острова Ёнпхёндо в 2010 году. Об этом этом в интервью информационному агентству Yonhap сообщил высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В администрации подчеркнули, что в прошлом Пхеньян часто осуществлял неожиданные недружественные действия в приграничных районах, добавив, что южнокорейские военные сохраняют высокую боеготовность.

Участники заседания Совета национальной безопасности, состоявшегося на прошлой неделе, также упомянули о возможных провокациях со стороны КНДР, согласившись «тщательно подготовиться к возможным провокациям».

Между тем президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил, что Пхеньян столкнется с «решительным» ответов в случае попытки применения ядерного оружия.