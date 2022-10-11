Альметьевск, Татарстан, 11 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. По указанию аферистов житель Самарской области несколько раз приезжал в Татарию и переводил деньги. Мошенники настояли на том, что деньги могут принять только через банкомат в городе Альметьевске, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

Пенсионеру поступил звонок от якобы сотрудника банка, который сказал о попытке неизвестными обналичить сбережения мужчины. Лжебанкир посоветовал снять все деньги и перевести накопления на резервные счета. В этот же день заявитель по требованию мошенников поехал в Альметьевск и через банкомат в одном из банков перевел более 9 млн рублей. После этого мошенники заявили о наличии в программе кредита на имя мужчины в размере 1 млн рублей, для закрытия которого потребуется оформить новый займ. Пенсионер поехал в ближайшее отделение банка и оформил два кредита. Затем он перевел всю сумму на счет неизвестных.

В какой-то момент мужчина заподозрил обман и обратился в полицию Альметьевска. Общий размер ущерба превысил 10,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Набережных Челнах 32-летнюю директора общества с ограниченной ответственностью, а также 32-летнего учредителя и менеджера по продажам признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

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