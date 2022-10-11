Анкара, , 14:09 — REGNUM Странам Запада необходимо вести диалог с Россией, так как без этого невозможно достичь соглашения о прекращении огня. Об этом 11 октября заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TVnet.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Без диалога с Москвой невозможно достичь прекращения огня. С кем в итоге придется разговаривать, с кем договариваться? Речь идет о территориях [б. УССР], о противоположной стороне конфликта», — сказал он.

При этом глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара не станет присоединяться к санкциям Запада против России и против Ирана.

«Это наша позиция», — добавил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что по принципиальным пунктам мирного договора смогли договориться Азербайджан и Армения, им остаётся только его реализовать