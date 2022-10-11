Улан-Удэ, , 14:09 — REGNUM Народный хурал Бурятии принял закон о приоритетном порядке предоставления жилищного сертификата участникам специальной военной операции из числа детей-сирот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Принятие законопроекта инициировал глава республики Алексей Цыденов.

По словам министра соцзащиты населения Татьяны Быковой, пока на подобную меру поддержки претендует один человек, который в настоящее время после ранения лечится в московской клинике.

«Законопроект был единогласно принят Народным хуралом, закон вступит в силу сразу после подписания его главой Бурятии», — отметили в парламенте.