Улан-Удэ, 11 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Народный хурал Бурятии принял закон о приоритетном порядке предоставления жилищного сертификата участникам специальной военной операции из числа детей-сирот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Принятие законопроекта инициировал глава республики Алексей Цыденов.

По словам министра соцзащиты населения Татьяны Быковой, пока на подобную меру поддержки претендует один человек, который в настоящее время после ранения лечится в московской клинике.

«Законопроект был единогласно принят Народным хуралом, закон вступит в силу сразу после подписания его главой Бурятии», — отметили в парламенте.