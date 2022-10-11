Тюмень, 11 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Военные следователи подтвердили факт возбуждения уголовного дела из-за смерти мобилизованного под Тюменью. Об этом сообщает портал 72.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Ранее тюменским журналистам инсайдеры сообщили о смерти мобилизованного в сборном лагере под Тюменью. Однако официальные источники данную информацию не подтверждали и не отрицали, отказывая в комментарии.

«Могу пояснить, что 5 октября этого года в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Тюменскому гарнизону по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства происшествия», — ответили лишь в военном следственном управлении СК РФ по Центральному военному округу.

По какой статье возбуждено уголовное дело, в ведомстве не ответили, поскольку «преждевременное разглашение полученных, но до конца не проверенных сведений может помешать принятию законного и обоснованного юридического решения по делу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны, расположенном в посёлке Порошино погибли двое мобилизованных из Зауралья.