Москва, , 14:22 — REGNUM Сиюминутных убытков от подрыва «Северных потоков» почти нет, т. к. газ по взорванным ниткам не транспортировался, но речь должна идти об упущенной выгоде. Об этом 11 октября в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Северный поток (с) ИА REGNUM

«Сиюминутных убытков практически нет, т. к. «Северный поток — 2» не работал, а «Северный поток — 1» был остановлен в начале сентября», — заявил эксперт.

По этой причине суммарного сокращения поставок газа в Европу после подрыва не произошло, пояснил Юшков.

«Речь может идти об упущенной выгоде: если бы «Северный поток — 1» работал бы, он бы приносил прибыль. Точно сосчитать эту прибыль сейчас невозможно», — заключил политолог.

Напомним, что ранее в результате диверсии были подорваны три нитки российских морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».