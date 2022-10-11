Ярославль, 11 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Реальные доходы населения Ярославской области упадут на 8,5% до конца 2022 года. А вот цены на товары вырастут. Об этом на депутатских слушаниях в облдуме рассказал директор департамента экономики и стратегического планирования региона Дмитрий Аминов.

QuoteInspector Рост цен

Так, по мнению властей, потребительский рынок региона, с учётом восстановительного роста в 2021 году, по итогу 2022 года продемонстрирует снижение розничного товарооборота на 7,5%, а оборот общественного питания упадёт больше чем на 9%.

«По благоприятному варианту прогноза вслед за стабилизацией ситуации в экономике региона платёжеспособный спрос будет также постоянно нарастать. В результате в прогнозном периоде ожидается ежегодный рост в сфере потребительского рынка от 10,2% до 106,9%. Темпы роста по консервативному варианту ожидаются на уровне от 100 до 102,6% за счёт более низких темпов роста заработной платы, денежных доходов, а также более высокой инфляции, что существенно снизит потребительскую активность населения», — заявил Аминов.

Несмотря на дефляцию, регистрируемую последние 4 месяца, в целом цены в 2022 году существенно выросли. Быстрее всего дорожали непродовольственные товары из-за прекращения импорта и повышенного спроса.

«С учётом вышеперечисленных факторов по итогам 2022 года сводный индекс потребительских цен прогнозно составит 113,8% к декабрю 2021 года. В среднесрочном периоде по благоприятному варианту прогноза цен к декабрю составит в среднем 106%, по консервативному чуть выше, порядка 108%», — рассказал Дмитрий Аминов.

А вот доходы населения упадут по итогам года на 8,5%. На это влияет как снижение реальной зарплаты почти на 4%, так и высокий темп роста цен. Соответственно, в дальнейшем денежные доходы и реальные зарплаты ярославцев будут зависеть от ситуации с инфляцией.