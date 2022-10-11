В Ярославской области выросли цены и снизились реальные доходы жителей
Ярославль, 11 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Реальные доходы населения Ярославской области упадут на 8,5% до конца 2022 года. А вот цены на товары вырастут. Об этом на депутатских слушаниях в облдуме рассказал директор департамента экономики и стратегического планирования региона Дмитрий Аминов.
Так, по мнению властей, потребительский рынок региона, с учётом восстановительного роста в 2021 году, по итогу 2022 года продемонстрирует снижение розничного товарооборота на 7,5%, а оборот общественного питания упадёт больше чем на 9%.
Несмотря на дефляцию, регистрируемую последние 4 месяца, в целом цены в 2022 году существенно выросли. Быстрее всего дорожали непродовольственные товары из-за прекращения импорта и повышенного спроса.
А вот доходы населения упадут по итогам года на 8,5%. На это влияет как снижение реальной зарплаты почти на 4%, так и высокий темп роста цен. Соответственно, в дальнейшем денежные доходы и реальные зарплаты ярославцев будут зависеть от ситуации с инфляцией.