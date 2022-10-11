Париж, 11 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объяснил усиление присутствия правоохранительных органов на улицах, сообщает Le Figaro.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

Количество насильственных ограблений в сентябре сократилось на 22,7% по сравнению с сентябрем 2021 года в 20 департаментах, на долю которых приходится 75% преступности в стране. Жестокое обращение в общественном транспорте за тот же период снизилось на 23,07%.

Жеральд Дарманен объяснил эти результаты более активным присутствием правоохранительных органов на улицах. По словам министра, насилие в отношении людей на дорогах общего пользования до сих пор неуклонно росло «в течение четырех лет».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп вызван 24 октября в Суд Республики по обвинению в рамках расследования управления эпидемией.