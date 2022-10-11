Борисоглебск, Воронежская область, 11 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Один человек погиб, восемь получили различные травмы при столкновении грузовика с шестью легковыми автомобилями в Борисоглебском районе Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе регионального УМВД.

https://36.мвд. рф/ Опрокинувшийся грузовик

По данным полиции, накануне в 14:30 на 619 км автодороги Москва — Астрахань 46-летний житель Эртильского района за рулём DAF с прицепом, гружёный пиломатериалами, не учёл видимость на дороге и наехал на впереди стоящие на запрещающий сигнал светофора шесть автомобилей. В аварии пострадали ВАЗ-21 070 с воронежскими госномерами, BMW под управлением жителя Москвы, Chevrolet Cruze из Московской области, Renault Logan жителя Костромской области, SEAT Toledo жительницы Волгоградской области, Nissan X-Trail саратовской пенсионерки и Volkswagen Transporter жителя Воронежской области.

На месте погиб 71-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 070, у восьми человек повреждения различной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз, в том числе авто- и видеотехнические, судебно-медицинские.