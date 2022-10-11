Екатеринбург, 11 октября 2022, 14:14 — REGNUM Для полного охвата Екатеринбурга сигналами оповещения необходимо ещё около 160 сирен и 24 пункта оповещения о чрезвычайной ситуации. Работы по их установке проведут до 2035 года. Об этом в ходе заседания комиссии по безопасности жизнедеятельности населения гордумы заявил председатель Комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин.
«С целью поэтапной поэтапной установки сирен разработан комплексный план по приобретению и их установке за счёт средств бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области до 2035 года. Мы идём и действуем в соответствии с разработанным планом», — отметил Клюжин.
По словам чиновника, система оповещения в городе устарела, поскольку монтировалась еще в 1980-е годы. На её модернизацию необходимо 11 млн рублей.