Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM Для полного охвата Екатеринбурга сигналами оповещения необходимо ещё около 160 сирен и 24 пункта оповещения о чрезвычайной ситуации. Работы по их установке проведут до 2035 года. Об этом в ходе заседания комиссии по безопасности жизнедеятельности населения гордумы заявил председатель Комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин.

Система оповещения Мэрия Кемерова

«С целью поэтапной поэтапной установки сирен разработан комплексный план по приобретению и их установке за счёт средств бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области до 2035 года. Мы идём и действуем в соответствии с разработанным планом», — отметил Клюжин.

По словам чиновника, система оповещения в городе устарела, поскольку монтировалась еще в 1980-е годы. На её модернизацию необходимо 11 млн рублей.