Тбилиси, , 14:05 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) внесёт свой вариант законопроекта о борьбе с влиянием олигархов, но, если его не примут, нужно принимать то, на чём настаивает правящая партия «Грузинская мечта», заявил депутат парламента Роман Гоциридзе на телеканале «Палитраньюс».

Роман Гоциридзе Rustavi2.com

«Очень большое желание и мечта «Грузинской мечты» в том, чтобы этот закон был отклонён и не принят, но это будет очень серьёзной ошибкой со стороны оппозиции», — сказал депутат.

Гоциридзе отметил, что вариант правящей партии также создаст проблемы её основателю, крупнейшему бизнесмену в Грузии Бидзине Иванишвили. По мнению депутата, если после принятия закон он не попадёт в список олигархом, то это расценят как влияние бизнесмена на власть.

Напомним, в грузинской оппозиции «олигархом» называют Иванишвили, несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики. Когда Брюссель потребовал провести в Грузии «деолигархизацию», то в «Мечте» заявили, что в случае применения киевского законодательства, Иванишвили не будет считаться олигархом, зато олигархами окажутся в оппозиции.