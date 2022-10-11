Закон «Грузинской мечты» об олигархах должна поддержать оппозиция — депутат
Тбилиси, 11 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) внесёт свой вариант законопроекта о борьбе с влиянием олигархов, но, если его не примут, нужно принимать то, на чём настаивает правящая партия «Грузинская мечта», заявил депутат парламента Роман Гоциридзе на телеканале «Палитраньюс».
«Очень большое желание и мечта «Грузинской мечты» в том, чтобы этот закон был отклонён и не принят, но это будет очень серьёзной ошибкой со стороны оппозиции», — сказал депутат.
Гоциридзе отметил, что вариант правящей партии также создаст проблемы её основателю, крупнейшему бизнесмену в Грузии Бидзине Иванишвили. По мнению депутата, если после принятия закон он не попадёт в список олигархом, то это расценят как влияние бизнесмена на власть.
Напомним, в грузинской оппозиции «олигархом» называют Иванишвили, несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики. Когда Брюссель потребовал провести в Грузии «деолигархизацию», то в «Мечте» заявили, что в случае применения киевского законодательства, Иванишвили не будет считаться олигархом, зато олигархами окажутся в оппозиции.