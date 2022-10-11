Пригородный район, Северная Осетия, 11 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Северной Осетии решается вопрос о лишении материнских прав 34-летенй жительницы Пригородного района. Женщина «перестаралась» с воспитанием своего четырехлетнего сына, доведя его до больницы. Этот случай попал в поле зрения правоохранителей, которые возбудили против нерадивой матери уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе МВД.

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Установлено, что в июле 2022 года в больницу с ожогами обеих кистей рук попал четырехлетний мальчик. Оказалось, что травмы ему нанесла родная мать, умышленно прижегшая ребенку кисти рук о газово-электрическую печь. Таким образом она проучила его за то, что он взял в магазине мячик, несмотря на её запрет.

После выписки мальчика из больницы он был изъят из семьи подозреваемой и отправлен в центр социальной реабилитации «Доброе сердце». В настоящее время сотрудники полиции и специалисты органов опеки и других ведомств решают вопрос о лишении матери родительских прав.