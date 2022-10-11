Пекин, , 14:04 — REGNUM Космонавты на борту китайской космической станции «Тяньгун» впервые проведут прямую трансляцию научной лекции из лабораторного модуля «Вэньтянь», сообщило Китайское агентство пилотируемых космических полетов, передает 11 октября агентство Синьхуа.

Китайские космонавты совершили перемещение из космического корабля «Шэньчжоу-12» в орбитальный базовый модуль Тяньхэ Russian.news.cn

Начало занятий запланировано на 15:45 по пекинскому времени 12 октября. Члены экипажа «Шэньчжоу-14» Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ поразят зрителей своим представлением лабораторного модуля, проведением научно-технических экспериментов в условиях микрогравитации и презентацией исследований роста растений на орбите.

Три космических преподавателя также будут взаимодействовать со студентами на Земле во время занятий, которые направлены на популяризацию знаний о пилотируемых космических полетах и поощрение молодых людей развивать интерес к науке, говорится в заявлении агентства.

Занятие станет уже третьим на китайской космической станции. Часть содержания обучения была выбрана среди предложений молодых людей. Предыдущие две лекции из серии «Класс Тяньгун» были прочитаны экипажем «Шэньчжоу-13» из основного модуля станции «Тяньхэ».

«Вэньтянь» — первый лабораторный компонент строящейся китайской космической станции. Он был запущен 24 июля. Космонавты также пригласят студентов провести соответствующие эксперименты на земле, чтобы ощутить различия между космосом и Землей и открыть для себя удовольствие, получаемое от таких исследований, сообщило агентство.