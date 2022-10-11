Оренбург, 11 октября 2022, 14:02 — REGNUM В Оренбурге областную детскую больницу возглавил Игорь Воропаев, сообщили в региональном минздраве. Министр здравоохранения Татьяна Савинова подписала указ о назначении 11 октября.

Главврач оренбургской областной детской больницы Игорь Воропаев
Главврач оренбургской областной детской больницы Игорь Воропаев
минздрав Оренбуржья

Поданным министерства, Игорь Воропаев ранее занимал должность заместителя главного врача по педиатрической помощи Оренбургской областной клинической больницы № 2, является главным внештатным специалистом-неонатологом министерства здравоохранения Оренбургской области, врачом анестезиологом-реаниматологом выездной бригады Реанимационно-консультативного центра новорожденных Оренбургской областной клинической больницы № 2, ассистентом кафедры детских болезней Оренбургского государственного медицинского университета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пост ста вакантным после ухода в отставку в начале сентября Салима Чолояна.

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