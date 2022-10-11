Оренбург, , 14:02 — REGNUM В Оренбурге областную детскую больницу возглавил Игорь Воропаев, сообщили в региональном минздраве. Министр здравоохранения Татьяна Савинова подписала указ о назначении 11 октября.

Главврач оренбургской областной детской больницы Игорь Воропаев минздрав Оренбуржья

Поданным министерства, Игорь Воропаев ранее занимал должность заместителя главного врача по педиатрической помощи Оренбургской областной клинической больницы № 2, является главным внештатным специалистом-неонатологом министерства здравоохранения Оренбургской области, врачом анестезиологом-реаниматологом выездной бригады Реанимационно-консультативного центра новорожденных Оренбургской областной клинической больницы № 2, ассистентом кафедры детских болезней Оренбургского государственного медицинского университета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пост ста вакантным после ухода в отставку в начале сентября Салима Чолояна.

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