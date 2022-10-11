Москва, 11 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Появляется всё больше информации о том, что военные из Соединённых Штатов и Европы постоянно работают на территории б. УССР. Об этом 11 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Есть всё больше сведений, они достаточно убедительны, о том, что американцы не только помогают вербовать наёмников для участия в боевых действиях на [территории б. УССр], но и кадровые военнослужащие американской армии, как и армий ряда европейских стран, постоянно работают на земле, в том числе помогая расчётам орудийных комплексов, комплексов систем залпового огня типа HIMARS, помогая их использовать в этих военных действиях», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал на всё большую вовлечённость США и Европы в конфликт на территории б. УССР на стороне киевского режима. По его словам, это и непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, и обучение персонала ВСУ на территории стран НАТО, и предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций киевских боевиков, а также приказы «нанести поражение» России «на поле боя».

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Всё это вынуждает Москву идти на контрмеры, подчеркнул российский дипломат и призвал Соединённые Штаты и коллективный Запад осознать опасность неконтролируемой эскалации конфликта вокруг Киева.

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