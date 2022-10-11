Москва, , 14:03 — REGNUM Убытки России от подрыва газопроводов составят как минимум несколько десятков миллиардов долларов. Об этом 11 октября в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Северный поток Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Экономические убытки от взрыва «северных потоков» весьма значительны. Первое — это же наша собственность. В «СП-1» у Газпрома — 51% собственности, в «СП-2» все 100% принадлежат Газпрому. Так что первый ущерб мы понесли от того, что подорвали нашу собственность», — заявил эксперт.

По словам политолога, «Газпром» потратил несколько десятков миллиардов долларов на строительство инфраструктуры, которую пытались уничтожить.

«Второй вопрос — сколько будет стоить её починить. Пока мы не видели толком кадров со дна, не можем оценить, насколько пострадали газопроводы, не можем сказать, сколько же будет стоить ремонт. Для ремонта нужно будет собрать флот судов, трубоукладчиков, может, опять «Фортуну» на это дело подрядить, которая достраивала «Северный поток — 2», — полагает Юшков.

По словам эксперта, «Фортуна» может прийти в район аварии, поднять трубу, отрезать всё лишнее и, соответственно, приварить новый участок, после чего опустить трубопровод опять на дно.

«Основная проблема будет в разрешениях — Дания и Швеция уже заявляют, что нас, Россию, к месту ремонта не допустят. Это будет затягивать процесс ремонта. Чем дольше будут стоять трубы, наполненные водой, тем больше будут они подвергаться коррозии и тем дороже потом встанет ремонт», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее неизвестными были подорваны три из чётырёх ниток российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».