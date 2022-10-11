Пекин, , 13:59 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-7 Y6», которой поручено вывести на орбиту грузовое судно китайской космической станции «Тяньчжоу-5», была доставлена на космодром Вэньчан в южной провинции Хайнань, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Модуль «Тяньхэ» Цитата из видео на YouTube

Ракета будет проходить сборку и испытания вместе с «Тяньчжоу-5», который прибыл на место старта ранее, сообщило Китайское агентство пилотируемых космических полетов.

Китай выполнит еще четыре миссии — запуск лабораторного модуля «Мэнтянь», грузового корабля «Тяньчжоу-5» и пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-15», а также возвращение экипажа «Шэньчжоу-14» на Землю — прежде чем он завершит строительство космической станции на орбите к концу в этом году.

Центр запуска спутников Цзюцюань на северо-западе Китая готовится к запуску пилотируемого космического корабля и возвращению его обратно. По сообщению агентства, члены экипажа «Шэньчжоу-15» также активизируют подготовку к своему космическому полету.