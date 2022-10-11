Уфа, , 14:05 — REGNUM Дополнительные меры поддержки семей военнослужащих установили в Башкирии. Эту информацию 11 октября подтвердили в пресс-службе республиканского правительства.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Сообщается, что соответствующее распоряжение в день республики подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Согласно документу, к федеральным гарантиям сохранения рабочих мест, льгот по кредитам, оплате жилищно-коммунальных услуг и другим социальным льготам в Башкирии предусмотрены ещё около 30 мер поддержки семей военнослужащих.

Отмечается, что эти меры касаются зачисления детей в детсады, бесплатного проезда на общественном транспорте, оплаты ухода за ребенком, предоставления детского питания, обеспечения школьников и студентов колледжей горячим питанием, путевок в детские оздоровительные лагеря.

«Пожилые родственники и инвалиды смогут воспользоваться бесплатными социальными услугами на дому. Семьям мобилизованных будут облегчены условия программы «Жилстройсбережения», предоставлена возможность купить жилье через фонд развития жилищного строительства по цене ниже рыночной. И таких мер поддержки будет много», — сообщил Хабиров на торжественном собрании, посвященном Дню республики.