Лондон, 11 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В сентябре продуктовая инфляция в Великобритании достигла максимального уровня со времен мирового кризиса, из-за чего средние расходы семьи на продукты питания выросли на 643 фунта.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Международное агентство маркетинговых исследований Kantar 11 октября опубликовало результаты своего обзора продуктовой инфляции в Соединенном Королевстве, которая выросла до 13,9%, что является самым высоким показателем с начала ведения наблюдений в 2008 году.

По словам главы отдела розничной торговли Kantar Фрейзера Маккевитта, эти данные свидетельствуют о том, что удорожание жизни «сильно бьет по людям».

В среднем годовой счет за продукты у типичного домохозяйства подскочил до 5265 фунтов.

Кроме того, как следует из отчета Kantar, чтобы сэкономить, покупатели выбирают продукты пониженного качества, продажи которых выросли на 38%.

Также потребители переключились на супермаркеты более дешевого сегмента. Среди из них лидирует Asda, число клиентов которой выросло на 417 000 за последние три месяца.

Продажи товаров собственных торговых марок, которые обычно дешевле брендовых товаров, тоже продемонстрировали значительный рост. В сентябре продажи товаров собственных марок выросли на 8,1%, в то время как продажи брендовых товаров снизились на 0,7%.

По словам Маккевитта, люди «навострились находить максимальную выгоду, и розничная торговля расширяет ассортимент, чтобы помочь им в этом».