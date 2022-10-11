Анкара, , 13:57 — REGNUM По принципиальным пунктам мирного договора смогли договориться Азербайджан и Армения, им остаётся только его реализовать. Об этом 11 октября заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet.

Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.tr

«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Осталось только их реализовать», — сказал он.

При этом Чавушоглу указал, что нормализация отношений Турции и Армении, а также переговоры между Ереваном и Баку не могут проходить отдельно друг от друга.

Также глава МИД Турции уточнил, что Анкара неоднократно говорила об этом и утвердительно ответил на вопрос о том, является ли для турецкой стороны это «красной чертой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе минобороны Армении заявили, что Вооружённые силы Азербайджана обстреляли армянские приграничные позиции.