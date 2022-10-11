Москва, , 17:06 — REGNUM На территории природного заповедника «Медвежьи острова» в Якутии зафиксировали около 60 белых медведей. Экологи обнаружили хищников на севере Якутии во время осеннего авиамониторинга. Об этом сегодня, 11 октября, заявил Аркадий Семенов, директор национального парка «Ленские столбы», сообщает ТАСС.

Белый медведь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В общей сложности мы обнаружили 59 белых медведей, в том числе на островах архипелага — порядка 30 особей. На островах, в основном, находились самки с двумя медвежатами. На коренном берегу увидели более 20 животных — среди них больше самцов-одиночек. Ученые отметили хорошую упитанность животных, что связано с кормовой базой на территории заповедника», — отметил Семёнов.

Авиамониторинг проводился учёными Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, Института проблем экологии и эволюции им А. Н. Северцова РАН.

«Впервые на территории заповедника удалось выманить молодую самку, предположительно беременную. Специалисты взяли забор всех необходимых биоматериалов и анализов, а также установили специальный ошейник для отслеживания. Мониторинг позволит отслеживать места миграций и зимовки животного», — добавил директор национального парка «Ленские столбы».

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 18 по 21 октября в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах в Анадыре пройдёт V международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя». Мероприятие проводится ежегодно. Целью конференции является изучение и охрана краснокнижного белого медведя.

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