Анкара, 11 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. От прерывания диалога с Россией страдают все страны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире TVNET.

Saeima Мевлют Чавушоглу

Дипломат считает, что цена за прерывание диалога с Россией очевидна, поэтому нужно уметь встречаться и разговаривать.

«Кроме того, я уверен, что все страдают от этого. Россия и [Киев] страдают больше всех, но страдают и все остальные», — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Анкара проводит политику по минимизации последствий этого, предпринимая шаги и меры.

«Но неизбежно, что это коснется каждого. Если природный газ подорожает от 400 долларов до 1500-1600 долларов, это скажется и на нас и на других. Но по крайней мере Турция не страдает от нехватки природного газа, такие проблемы есть в других странах», — заметил министр.