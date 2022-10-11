Брюссель, , 13:54 — REGNUM Продолжая вкладывать в бесперспективный и преступный киевский проект деньги европейских налогоплательщиков, евробюрократия будет всё больше дискредитировать себя и всё больше возбуждать ненависть к себе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 октября, комментируя высказывания главы Евросовета Шарля Мишеля.

Шарль Мишель Администрация президента России

Как сообщалось ранее, Мишель заявил, что Евросоюз продолжит оказывать Киеву военную поддержку и помогать ей подготовиться к предстоящей зиме.

« Упёртая позиция руководства ЕС по поддержке враждебного России нацистского режима в Киеве фокусирует наше противостояние новой агрессии Запада в одну точку: удастся США и их союзникам заставить руководство нашей страны пойти на так называемые «переговоры», а фактически — на капитуляцию перед Зеленским или нет. Подчёркиваю: капитуляцию именно перед Зеленским, ибо Запад хочет не только раздробить и уничтожить наше государство, но и унизить наш народ через унижение его общепризнанного сегодня лидера.

В этой связи, если мы хотим сохраниться в своём независимом и живом качестве, у нас один путь: наносить как можно больше военного и экономического ущерба киевскому режиму. Продолжая вкладывать в этот не просто бесперспективный, но преступный проект деньги европейских налогоплательщиков, евробюрократия, все эти «шарли мишели», «фон дер ляйены», «шольцы» и «макроны», будут всё больше дискредитировать себя, всё больше возбуждать ненависть к себе со стороны здравомыслящих европейцев. Протестное движение в Европе набирает силу, забастовки уже треплют европейскую экономику, поток похоронок с территории б. УССР будет только нарастать…