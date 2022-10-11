Брюссель, 11 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Продолжая вкладывать в бесперспективный и преступный киевский проект деньги европейских налогоплательщиков, евробюрократия будет всё больше дискредитировать себя и всё больше возбуждать ненависть к себе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 октября, комментируя высказывания главы Евросовета Шарля Мишеля.

Администрация президента России Шарль Мишель

Как сообщалось ранее, Мишель заявил, что Евросоюз продолжит оказывать Киеву военную поддержку и помогать ему подготовиться к предстоящей зиме.

«Упёртая позиция руководства ЕС по поддержке враждебного России нацистского режима в Киеве фокусирует наше противостояние новой агрессии Запада в одну точку: удастся США и их союзникам заставить руководство нашей страны пойти на так называемые переговоры, а фактически — на капитуляцию перед Зеленским или нет. Подчёркиваю: капитуляцию именно перед Зеленским, ибо Запад хочет не только раздробить и уничтожить наше государство, но и унизить наш народ через унижение его общепризнанного сегодня лидера.

В этой связи, если мы хотим сохраниться в своём независимом и живом качестве, у нас один путь: наносить как можно больше военного и экономического ущерба киевскому режиму. Продолжая вкладывать в этот не просто бесперспективный, но преступный проект деньги европейских налогоплательщиков, евробюрократия, все эти «шарли мишели», «фон дер ляйены», «шольцы» и «макроны», будут всё больше дискредитировать себя, всё больше возбуждать ненависть к себе со стороны здравомыслящих европейцев. Протестное движение в Европе набирает силу, забастовки уже треплют европейскую экономику, поток похоронок с территории б. УССР будет только нарастать…

Как говорил известный персонаж, «спокойствие, только спокойствие»! Пусть ЕС помогает Киеву «подготовиться к предстоящей зиме». Наша задача — просто делать эту подготовку как можно более сложной и дорогостоящей, неподъёмной. Впрочем, уже через пару недель, перед лицом новых и новых волн беженцев в Европу с территории бывшей УССР европейская верхушка начнёт говорить по-другому», — отметил Михаил Демурин.