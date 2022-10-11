Лондон, 11 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Многие развивающиеся страны урезали расходы на социальную сферу после пандемии COVID-19, чтобы выплатить долги перед Западом. Об этом сообщает 11 октября газета The Guardian.

(сс) Marie Cacace. Oxfam Население ДР Конго

Издание приводит выдержки из доклада международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam. Из доклада следует, что в ряде бедных стран сложилась чрезвычайная ситуация со здравоохранением. На погашение долгов перед западными кредиторами уходит всё больше средств.

«Страны с низким уровнем дохода тратят около 27,5% своих бюджетов на погашение долгов — вдвое больше, чем они выделяют на образование и в четыре раза больше, чем на здравоохранение», — указано в докладе.

Представитель исследовательской организации Diamond Flower Inc (DFI) Мэтью Мартин отмечает, что в бедных странах на один доллар, выделенный на здравоохранение, приходится четыре доллара, выплаченных для погашения долгов. Вместо разработки мер по преодолению последствий пандемии таким странам приходится серьёзно сокращать расходы и замораживать соцвыплаты, чтобы платить долги.

Представитель Oxfam Кэти Чакраборти полагает, что богатые страны не только не борются с неравенством, но и сознательно проводят политику, усугубляющую положение развивающихся стран.

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