Красноярск, 11 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе рабочего визита в восточную группу районов оценил ход уборочной кампании в Канском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в региональном правительстве.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

По имеющейся информации, в целом в регионе на сегодняшний день убрано более 80% площадей. Уборочная кампания продолжается.

Усс отметил, что урожайность зерновых в этом году хорошая — на три центнера с гектара выше, чем в 2021 году. Однако подкачали погодные условия: «Это и позднее созревание хлебов, и дожди, которые не прекращаются с августа».

Аграриям региона осталось убрать чуть менее 20% площадей, для этого требуется около двух недель сухой погоды.

«Что касается продовольственной безопасности, то она не вызывает никаких сомнений — край будет с хлебом!» — заверил Усс.

Добавим, всего аграрии края уже обмолотили 782 тыс. га. Собрано более 2,6 млн тонн зерна. Средняя урожайность — 33,9 ц/га.

Темпы уборочной в регионе находятся на уровне 2021 года. Ситуацию осложняет непогода. Из-за дождей в августе и сентябре работы в полях приходилось останавливать. Не радует погодой и октябрь.

Для успешного проведения в крае полевых работ мобилизованы все ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, валовой сбор зерна в пять млн тонн выявил в Башкирии недостатки в мощностях по его хранению и переработке.

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