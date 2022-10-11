Кострома, 11 октября 2022, 14:21 — REGNUM Костромские следователи подтвердили, что рассматривают версию о случайной гибели 12-летней школьницы, пропавшей 10 октября. Об этом сообщает ГТРК «Кострома». Дознаватели не исключают, что девочка могла получить смертельное ранение ножом во время игры.

Разыскная ориентировка
Разыскная ориентировка

Напомним, тело ребёнка было обнаружено в подъезде многоквартирного дома на улице Индустриальной в Костроме. В убийстве школьницы подозревают её одноклассника, который по сведениям СМИ, сообщил, что случайно ударил девочку ножом в шею.

Известно, что оба ребёнка воспитывались в благополучных семьях и дружили между собой. Сообщается, что следов других насильственных действий на теле погибшей не обнаружили.

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