Кострома, 11 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Костромские следователи подтвердили, что рассматривают версию о случайной гибели 12-летней школьницы, пропавшей 10 октября. Об этом сообщает ГТРК «Кострома». Дознаватели не исключают, что девочка могла получить смертельное ранение ножом во время игры.

Разыскная ориентировка

Напомним, тело ребёнка было обнаружено в подъезде многоквартирного дома на улице Индустриальной в Костроме. В убийстве школьницы подозревают её одноклассника, который по сведениям СМИ, сообщил, что случайно ударил девочку ножом в шею.

Известно, что оба ребёнка воспитывались в благополучных семьях и дружили между собой. Сообщается, что следов других насильственных действий на теле погибшей не обнаружили.