Тбилиси, , 13:50 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с официальным визитом в Румынию. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба грузинского президента.

Саломе Зурабишвили gipajournos

Отмечается, что встреча проходила в Бухаресте, во дворце Котрочень, в сопровождении почётного караула и других атрибутах официальной церемонии. В ней также участвовал президент Румынии Клаус Иоаннис.

По данным пресс-службы вместе с Зурабишвили прибыли в Румынию представители правительства Грузии, занимающейся вопросами экономики и транспорта.

Ранее сообщалось, что в ходе визита Зурабишвили будет подписана совместная декларация «Об установлении стратегических отношений между Грузией и Румынией».