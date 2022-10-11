Тайбэй, 11 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Две делегации американских конгрессменов посетят Тайвань с 11 по 13 октября. Об этом 11 октября сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Тайваня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Отмечается, что на Тайвань приедут две делегации американских конгрессменов, возглавляемые членами Палаты представителей, республиканцем Брэдом Венструпом и демократом Сетом Моултоном.

Во время пребывания на острове конгрессмены встретятся с главой администрации Цай Инвэнь и обсудят двусторонние отношения, вопросы региональной безопасности и торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.