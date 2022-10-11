Пермь, , 13:49 — REGNUM Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Денис Головкин лично вручил знак «Жителю блокадного Ленинграда» жительнице села Рябки Чернушинского района, сообщили 11 октября в СУ СКР по Прикамью.

Экспозиция в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что заслуженного знака пожилая женщина добивалась с начала 1990-х годов. Она родилась в Ленинграде в 1937 году, а уже через четыре года началась Великая Отечественная война, в сентябре 1941-го город оказался в блокаде. Трагедия блокады с голодом, холодом, смертями близких непосредственно коснулась и ее семьи, каждый из членов которой внес вклад в Победу.

«Отец Тамары Семеновны был ценным специалистом на заводе «Электросила», и поэтому после начала войны его оставили на предприятии. Но он вынужден был буквально жить на заводе, поэтому все заботы о семье блокадницы легли на плечи ее матери Ксении Федотовны. Она осталась одна с двумя детьми: Тамарой и ее маленьким братом Димой. Отец вернулся домой только в конце зимы 1942 года. Точнее, его буквально привезли в семейную квартиру, поскольку из-за истощения ходить сам он уже не мог. Семен Алексеевич умер 15 марта 1942 года в одной из больниц Ленинграда. В апреле от голода умер брат Тамары Семеновны. Чтобы хоть как-то прокормиться, маленькая Тамара не гнушалась любой работы, даже помогала выносить тела умерших людей из квартир. За это давали дополнительные хлебные карточки», — сказали в следственном управлении.

В августе 1942 года девочку и ее мать эвакуировали в Чернушинский район Молотовской области (Пермский край). После войны блокадницы решили остаться в Прикамье.

О знаке «Жителю блокадного Ленинграда» Тамара Семеновна узнала спустя несколько лет после его утверждения в 1989 году. Много лет в различных инстанциях блокадница доказывала, что она имеет право носить этот знак. Но из-за путаницы в документах или просто из-за бюрократического формализма чиновники неоднократно отказывали в его выдаче. Таким образом, предусмотренные для блокадников меры социальной поддержки она получить не могла.

Когда о ситуации стало известно главе СК России Александру Бастрыкину, то он поручил ГСУ СК по Санкт-Петербургу и СУ СКР по Пермскому краю помочь женщине. лая

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