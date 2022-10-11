Москва, , 13:49 — REGNUM Вооруженные силы России отбросили на исходные позиции киевских боевиков, которые пытались наступать на Купянском направлении в сторону Стельмаховки в ЛНР и Крахмального в Харьковской области. Об этом 11 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате было уничтожено до 40 боевиков ВСУ и четыре боевые бронированные машины.