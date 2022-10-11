Москва, , 13:48 — REGNUM В ходе частичной мобилизации на специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации [бывш. УССР] призваны свыше 3000 казаков. Казаки Кубанского войскового казачьего общества (500), Всевеликого войска Донского (400), Оренбургского (400), Сибирского (150), Терского (140) уходят на Донбасс выполнять свой гражданский и воинский долг с легкой душой и единственным желанием — с корнем вырвать неонацизм из земель, исторически российских, и остановить кровопролитие.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Каждый мужчина, тем более казак, рожден для того, чтобы в нужный час встать в строй и защитить Родину. Потому частичная мобилизация для нас — это необходимость подставить плечо своим братам — и вместе победить!» — говорят мобилизованные воины.

Боевой дух и воля к победе казаков несгибаемы. Вместе с ними под флагами войсковых казачьих обществ отправляются в зону боевых действий пять окружных (отдельских) атаманов Всевеликого войска Донского, Центрального, Волжского, Оренбургского войсковых казачьих обществ.

Напомним, на важных направлениях СВО боевые задачи выполняют в составе девяти добровольческих казачьих отрядов около восьми тысяч казаков России.