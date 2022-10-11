Сеул, , 13:49 — REGNUM Правительство Южной Кореи глубоко обеспокоено гибелью людей в результате ракетных ударов, нанесенных по Киеву российскими силами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя внешнеполитического ведомства Лим Су Сока.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В МИД Южной Кореи осудили военную спецоперацию РФ, которая якобы нарушает Устав ООН, а также «подтвердили позицию, согласно которой применение силы с целью убийства невинных не может быть оправдано ни при каких условиях».

В ведомстве подчеркнули, что в результате ракетных ударов по нескольким городам граждане Южной Кореи не пострадали. В настоящее время на территории б. УССР находятся около 40 южнокорейцев.

В южнокорейском МИД также сообщили о том, что Сеул намерен выступить соавтором резолюции по территориальной целостности б. УССР.

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