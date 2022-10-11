Ставрополь, 11 октября 2022, 13:47 — REGNUM Сотрудники ФСБ и СКР задержали двоих участников преступлений против российских военнослужащих, совершенных в 1999–2000 годах в Чечне. Один из подозреваемых был задержан в городе Нефтекумске Ставропольского края, другой — в Томске, сообщили 11 октября в Центре общественных связей ФСБ.
Оба задержанных подозреваются в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих, уточнили в СКР. Несмотря на 23 года, прошедшие со времени совершения преступлений, инкриминируемых задержанным, на них распространяется принцип неотвратимости наказания без срока давности.
Ранее за совершение нападения на российских военнослужащих в Чечне в 1999–2020 годах были задержаны и осуждены на длительные сроки наказания, вплоть до пожизненного, десятки боевиков.
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