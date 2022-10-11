Ставрополь, , 13:47 — REGNUM Сотрудники ФСБ и СКР задержали двоих участников преступлений против российских военнослужащих, совершенных в 1999–2000 годах в Чечне. Один из подозреваемых был задержан в городе Нефтекумске Ставропольского края, другой — в Томске, сообщили 11 октября в Центре общественных связей ФСБ.

Задержание 21.мвд.рф

«Задержаны граждане России Тахир Бегельдиев и Адильхан Елманбетов, причастные к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих у станицы Червленной в Чечне и в феврале–марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт Чеченской Республики, в ходе которых погибли 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника», — говорится в сообщении ФСБ.

Оба задержанных подозреваются в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих, уточнили в СКР. Несмотря на 23 года, прошедшие со времени совершения преступлений, инкриминируемых задержанным, на них распространяется принцип неотвратимости наказания без срока давности.

Ранее за совершение нападения на российских военнослужащих в Чечне в 1999–2020 годах были задержаны и осуждены на длительные сроки наказания, вплоть до пожизненного, десятки боевиков.

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