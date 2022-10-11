Будапешт, , 13:46 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завёл аккаунт в социальной сети Twitter, сообщает 11 октября RT.

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

Авторы материала отмечают, что хотя на странице венгерского политика нет галочки, на неё уже ссылаются местные СМИ, что подтверждает достоверность профиля. В одном из первых постов Орбан начал поиски бывшего президента США Дональда Трампа.

«Где мой хороший друг Дональд Трамп?» — спросил венгерский премьер-министр.

Аккаунт Трампа заблокировали ещё в январе 2021 года.