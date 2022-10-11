Москва, 11 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В случае, если от США поступит предложение во встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20), Москва его рассмотрит. Об этом 11 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

Как указал глава МИД РФ, Москва многократно заявляла, что никогда не отказывается от встреч.

«Если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спекулирующим на тему возможности применения Россией ядерного оружия из стран Запада необходимо осознавать свою ответственность.