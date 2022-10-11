Москва, 11 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Заявления США о том, что Россия не отвечает на запросы о переговорах по решению конфликта на территории б. УССР, являются ложью. Об этом 11 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

«Это ложь. Никаких серьёзных предложений о вступлении в контакт мы не получали», — сказал Лавров.

Он рассказал, что были не очень серьёзные заходы, на которые Москва не отвечала негативно, а предлагала сформулировать предложения. Но и в этом случае российская сторона не получила конкретных разъяснений.

По словам Лаврова, в марте Россия позитивно отвечала на запрос киевского режима о диалоге, но никогда на переговоры с Киевом не напрашивалась.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят серьёзных намерений со стороны России вести переговоры с Киевом.