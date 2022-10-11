Таллин, 11 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Православие

Выход из ситуации с главой Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) митрополитом Евгением может быть только один: эстонское государство должно оставить его в покое. Об этом заявил известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин на своей странице в социальных сетях.

Так он прокомментировал ультиматум, выдвинутый в адрес митрополита министерством внутренних дел: глава ЭПЦ МП обязан до 12 октября 2022 года публично осудить высказывания главы Русской Православной Церкви (РПЦ) патриарха Кирилла о СВО на территории б. УССР и продемонстрировать свою независимость от РПЦ. В противном случае ВНЖ митрополита Евгения будет аннулирован.

Как считает эстонский публицист, в Эстонии возникла ситуация, когда государство напрямую вмешивается в вопросы веры, что категорически противоречит принципам светского государства, каким по Конституции является Эстония.

«Несомненно, митрополит Евгений обязан соблюдать законы страны проживания. Но он этих законов и не нарушал: никто, в том числе и правительство Эстонии, не обвиняет Евгения в пропаганде войны, разжигании розни или призывах к насилию. То есть перед законами Эстонской Республики гражданин Решетников абсолютно чист», — написал Александр Чаплыгин.

Он добавил: «Что касается чисто церковных вопросов, то требование осудить воинственные высказывания Патриарха Кирилла невыполнимы. Церковный устав не позволяет священнослужителям критиковать главу своей церкви. В Русской православной церкви это прерогатива исключительно Синода. И Евгений не может нарушить церковный устав».

Эстонский публицист подчеркивает, что фактически правительство Эстонии требует от главы ЭПЦ МП выступить с политическим заявлением, и добавляет: «Но церковь — не политическая организация, и митрополит Евгений по своему статусу не может вмешиваться в политическую жизнь. В его ведении — вопросы исключительно веры, и его отношения с паствой строятся на чисто духовной основе».

По мнению Чаплыгина, грубое вмешательство государства в церковную жизнь — опасный сигнал: «Кто знает, не захочет ли правительство подчинить правильным с его точки зрения политическим установкам и другие церкви. То есть фактически сделать духовные организации проводниками нужных данному правительству политических взглядов».