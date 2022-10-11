Южно-Сахалинск, 11 октября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. На Сахалине в онкологическом диспансере в рамках программы по борьбе с онкозаболеваниями национального проекта «Здравоохранение» установили маммограф нового поколения. Он позволит на самой ранней стадии выявлять рак молочной железы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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Новый маммограф даёт трёхмерное изображение молочной железы в нескольких проекциях, что позволяет обнаружить все патологически измененные участки.

«Движение трубки происходит под углом, таким образом, формируется трехмерная визуализация молочной железы, в том числе с функцией биопсии. Специалист может во время исследования произвести забор ткани для гистологии», — прокомментировал заведующий отделением рентгендиагностики областного онкологического диспансера Денис Вардатов.

При этом новый аппарат, в сравнении с другими, даёт меньшую лучевую нагрузку на организм. На маммографе планируют обследовать ежедневно до 25 пациентов.

На Сахалине ежегодно выявляют 250 новых случаев онкологии молочной железы. Специалисты рекомендуют женщинам в возрасте старше 40 лет проходить маммографию два раза в год.

«Не нужно игнорировать эту возможность, надо обязательно проходить исследования раз в два года», — отметил заместитель главного врача областного онкологического диспансера Эдуард Винарский.

Принимать первых пациентов на новом маммографе начнут после завершения всех пуско-наладочных работ — с 17 октября.

Также онкодиспансер получил по нацпроекту «Здравоохранение» УЗИ-аппарат экспертного класса.

Как сообщало ИА REGNUM, всё больше сельских жителей Алтайского края, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», получают качественную и доступную медпомощь в комфортных условиях.