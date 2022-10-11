Нью-Йорк, США, 11 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Запад вновь продемонстрировал своё пренебрежение основными принципами демократического волеизъявления и показал, что боится честного голосования, которое сегодня может быть только тайным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 октября, комментируя высказывания постпреда России в ООН Василия Небензи.

Un.org Генассамблея

Как сообщалось ранее, Россия настаивала на том, чтобы Генассамблея ООН рассмотрела возможность тайного голосования по американской резолюции, осуждающей Россию за проведение референдумов на освобожденных территориях. Представитель Албании в нарушение процедуры еще до начала дебатов внес предложение о закреплении открытого формата голосования, что и было утверждено Генассамблеей. Небензя заявил, что председатель Генассамблеи ООН в этой ситуации руководствовался двойными стандартами.

«В сегодняшних обстоятельствах преобладающего влияния, которое имеют в ООН США и их союзники по НАТО, рассчитывать на проведение тайного голосования по американской резолюции ГА ООН с осуждением России в связи с проведением референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР не приходилось. Тем не менее вопрос об этом нами был поставлен совершенно правильно. Запад вновь продемонстрировал своё пренебрежение основными принципами демократического волеизъявления и одновременно показал, что боится честного голосования, которое сегодня может быть только тайным. Уже одно это дорогого стоит!

Россия, в свою очередь, теперь имеет больше оснований полностью проигнорировать неудобный ей результат открытого голосования как сформированный под американским давлением. Впрочем, ещё не факт, что он будет так уж неудобен для России. В любом случае резолюции Генеральной Ассамблеи ООН обязательного характера не имеют, это лишь политические рекомендации.

Кстати говоря, когда к политическим рекомендациям других стран прислушивались в Вашингтоне? Напомню, что в прошлом году за инициированную нашей страной резолюцию ГА ООН под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» проголосовали 130 стран, воздержались 49 и только США и [киевский режим] были против. Разве это остановило США от продолжения поддержки нацистов в Киеве? Так тем более никакие организованные по американским правилам голосования не должны останавливать нашу страну от продолжения искоренения нацизма на наших границах», — отметил Михаил Демурин.