Нью-Йорк, США, 11 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Запад вновь продемонстрировал своё пренебрежение основными принципами демократического волеизъявления и показал, что боится честного голосования, которое сегодня может быть только тайным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 октября, комментируя высказывания постпреда России в ООН Василия Небензи.
Как сообщалось ранее, Россия настаивала на том, чтобы Генассамблея ООН рассмотрела возможность тайного голосования по американской резолюции, осуждающей Россию за проведение референдумов на освобожденных территориях. Представитель Албании в нарушение процедуры еще до начала дебатов внес предложение о закреплении открытого формата голосования, что и было утверждено Генассамблеей. Небензя заявил, что председатель Генассамблеи ООН в этой ситуации руководствовался двойными стандартами.
«В сегодняшних обстоятельствах преобладающего влияния, которое имеют в ООН США и их союзники по НАТО, рассчитывать на проведение тайного голосования по американской резолюции ГА ООН с осуждением России в связи с проведением референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР не приходилось. Тем не менее вопрос об этом нами был поставлен совершенно правильно. Запад вновь продемонстрировал своё пренебрежение основными принципами демократического волеизъявления и одновременно показал, что боится честного голосования, которое сегодня может быть только тайным. Уже одно это дорогого стоит!
Россия, в свою очередь, теперь имеет больше оснований полностью проигнорировать неудобный ей результат открытого голосования как сформированный под американским давлением. Впрочем, ещё не факт, что он будет так уж неудобен для России. В любом случае резолюции Генеральной Ассамблеи ООН обязательного характера не имеют, это лишь политические рекомендации.
Кстати говоря, когда к политическим рекомендациям других стран прислушивались в Вашингтоне? Напомню, что в прошлом году за инициированную нашей страной резолюцию ГА ООН под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» проголосовали 130 стран, воздержались 49 и только США и [киевский режим] были против. Разве это остановило США от продолжения поддержки нацистов в Киеве? Так тем более никакие организованные по американским правилам голосования не должны останавливать нашу страну от продолжения искоренения нацизма на наших границах», — отметил Михаил Демурин.