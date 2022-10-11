Херсон, 11 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Ежедневно волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» оказывают помощь жителям Херсонской области. С учетом распространения сезонных респираторных инфекций, а также короновируса, учреждения здравоохранения попросили помощи в обеспечение средствами индивидуальной защиты. Первую партиию СИЗов волонтеры завезли в больницу Геническа. Теперь же доставили 140 тысяч защитных масок в Чаплинскую больницу.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Мы получили очередную партию гуманитарного груза. Благодаря усилиям депутата Госдумы Игоря Кастюкевича мы получили защитные маски. Сейчас они нам просто необходимы. Направим СИЗы в больницы, поликлиники, школы и работникам коммунальных служб, которые проводят подомовые обходы граждан. Хочется поблагодарить «Единую Россию» за поддержку в такой непростой период», — рассказал журналистам глава Чаплинской ВГА Александр Хлюстов.

Также, волонтеры продолжают развозить жителям Херсонской области продукты и медикаменты.

В селе Виноградово Скадовского района раздали 400 продуктовых наборов, а в местный фельдшерско-акушерский пункт передали жизненно-важные лекарства. Партия гуманитарной помощи также направлена в местную школу.

«Привезли 500 экземпляров книг на русском языке, собранных участниками фестиваля «Таврида. Арт», набор спортинвентаря и 20 рюкзаков с канцелярией для местных учеников. Был отдельный запрос на памперсы, завезли в администрацию 35 упаковок», — рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россиия» в Госдуме, руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Участников гуманитарной миссии поблагодарил не только коллектив школы. Педагоги передали слова благодарности от учеников и их родителей.